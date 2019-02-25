Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerle buluştu

İSTANBUL, (DHA) - SANCAKTEPE Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, imar sorunlarıyla yıllarca boğuşan Ataşehirli vatandaşların problemlerini dinledi. Başkan adayı İsmail Erdem, İmar İskan Blokları ve Örnek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, “Biz diyoruz ki, komşularımız sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde depreme dayanıklı güvenlikli standardı yüksek konutlarda yaşasınlar” dedi.

31 Mart Yerel seçimleri için AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve seçim hazırlıklarını sürdüren İsmail Erdem, Yenişehir Mahallesi İmar Konutları ve Örnek Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İmar İskan Blokları için hızla çözüm bulan Erdem, TOKİ ile kat sahipleri arasında anlaşma sağlayarak bin 72 konutun yıkılarak sıfırdan baştan yapılmasına öncü oldu. İlk hak sahibinin muvafakatnameye imza atmasıyla birlikte İmar İskan Bloklarının dönüşümüne start verildi.

YAŞAM STANDARDI YÜKSEK KONUTLARA KAVUŞACAK

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, TOKİ ile yıllarca yaşadıkları konut problemlerine çözüm bulmasını isteyen vatandaşlarla yaptığı görüşmede şöyle konuştu: