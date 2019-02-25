HABER

Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, imar sorunlarıyla yıllarca boğuşan Ataşehirli vatandaşların problemlerini dinledi.

İSTANBUL, (DHA) - SANCAKTEPE Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, imar sorunlarıyla yıllarca boğuşan Ataşehirli vatandaşların problemlerini dinledi. Başkan adayı İsmail Erdem, İmar İskan Blokları ve Örnek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, “Biz diyoruz ki, komşularımız sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde depreme dayanıklı güvenlikli standardı yüksek konutlarda yaşasınlar” dedi. 31 Mart Yerel seçimleri için AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve seçim hazırlıklarını sürdüren İsmail Erdem, Yenişehir Mahallesi İmar Konutları ve Örnek Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İmar İskan Blokları için hızla çözüm bulan Erdem, TOKİ ile kat sahipleri arasında anlaşma sağlayarak bin 72 konutun yıkılarak sıfırdan baştan yapılmasına öncü oldu. İlk hak sahibinin muvafakatnameye imza atmasıyla birlikte İmar İskan Bloklarının dönüşümüne start verildi. YAŞAM STANDARDI YÜKSEK KONUTLARA KAVUŞACAK AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, TOKİ ile yıllarca yaşadıkları konut problemlerine çözüm bulmasını isteyen vatandaşlarla yaptığı görüşmede şöyle konuştu: “Ciddi bir çalışmayla kat malikleri ile TOKİ arasında muvafakatname imzalamaya kadar süreç geldi. Burada karşılıklı olarak bir mutabakat var, gönül rızası var. TOKİ’den özellikle bizim ısrarımız üzerine bir an önce başlamasını istedik ve işlemlerini de hızlandırdı. Şu an gelinen noktada muvafakatları TOKİ yetkilileri alacaklar ve akabinde binalar boşaltılacak ve yıkılacak. 140’ar metrekare brüt daire üzerinden yaşam standartları yüksek konutlara Ataşehirli komşularımız bir an önce kavuşmuş olacak. Biz diyoruz ki, komşularımız sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde depreme dayanıklı güvenlikli standardı yüksek konutlarda yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımız da 10 gün önce Küçükbakkalköy’de komşularımıza hitap etti, orada da İmar İskan Blokları yıkılacak ve Ataşehirli vatandaşlarımız dairelerine kavuşacak diye resmî, birinci elden müjdeyi verdi.” VATANDAŞ ARSALARA SAHİP OLACAK Örnek Mahallesi’nde, TOKİ’nin elindeki parsellerde oturan vatandaşların sorunları hakkında konuşan Erdem, “Örnek Mahallesi’nde TOKİ’nin elinde olan parsellerin vatandaşa devri ile alakalı yapılması gereken çalışmalar var. Bir an önce vatandaş arsalara sahip olacak. Kim söyledi bunu? Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numarası devlet başkanı, onun ağzından çıkan söz artık gerçekleşecektir. Her işin bir külfeti var, zorluğu var, sıkıntısı var terleyeceksin. Biri şöyle diyecek biri böyle diyecek. Kim ne söylerse söylesin yaptığın iş doğru mu? Yoluna devam edeceksin” ifadelerini kullandı.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Özlem Öztekin Vural açıkladı: Adalar'a akülü faytonlar geliyorÖzlem Öztekin Vural açıkladı: Adalar'a akülü faytonlar geliyor
Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerle buluştuBelediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerle buluştu

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.