Belediye başkan adaylarından centilmenlik protokolü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, AK Parti ve CHP belediye başkan adayları centilmenlik protokolü imzaladı.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar'ın öncülüğünde, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan Adayı Bilal Eker ve CHP Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan, ilçede huzurlu ve güvenli bir seçim süreci geçirilmesini sağlamak amacıyla centilmenlik protokolüne imza attı.

Kaymakam Sayar, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Belediye başkanlığının topluma hizmet etmek için şerefli bir görev olduğunu ve herkesin bu görevi yapmak isteyeceğini vurgulayan Sayar, seçim kampanyalarının nezaket içerisinde, mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Sayar, tüm bu hususları dikkate alarak "Centilmenlik Protokolü" hazırladıklarını dile getirerek, kentte çevre ve gürültü kirliliğine neden olmadan, centilmence ve dostça bir atmosfer altında seçim döneminin geçirilmesi temennisinde bulundu.