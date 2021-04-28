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Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan'ı CİMER’e şikayet ettiği iddiasıyla ilgili konuştu

28.04.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı CİMER’e şikayet ettiği iddialarıyla ilgili, “CİMER’e yapılan başvuru hazine arazilerine yapılan yağmaya, talana karşı önlem alınması gerektiğine dairdir” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan'ı CİMER’e şikayet ettiği iddiasıyla ilgili konuştu

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayet ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Yardımcısı Rüzgar, “Bazı basın yayın organlarında çarptırılmış olarak çıkan, gerçekle uzaktan yakına alakası olmayan haberler gereksiz bir gündem oluşturmaktadır. Yapılan, başarıyla sürdürülen belediye çalışmalarına gölge düşürmeye yönelik algı operasyonundan ibarettir” dedi.

NEDEN CİMER'E BAŞVURU YAPILDI?

“CİMER’e yapılan başvuru hazine arazilerine yapılan yağmaya, talana karşı önlem alınması gerektiğine dairdir” diyen Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, “Hazine arazileriyle ilgili konunun muhatabı olan kurum ve idareciler bu kadar önemli bir konuyla ilgilenmemektedir. Asli görevleri hazine arazilerine yapılan yağma ve talan için önlem almak olan kurum ve idareciler, bunun yerine belediyemize bağlı olan ve tek amacı vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek olan hazine arazileri ile imarda park ve bahçe olarak görülen alanlara yapılan sosyal yaşam tesisleri ve kafeteryalarla ilgilenmeyi uygun görmüşlerdir. Bu alanlarla ilgili belediyemiz son bir yıl içinde defalarca soruşturma geçirmiştir. Hazineye ait arazilerde yağmaya, talana dur demektense sadece amacı vatandaşa hizmet olan belediyemizle uğraşılmaktadır. Yaşanan bu durum üzerine CİMER’e başvuru yapılmıştır” şeklinde konuştu.

"UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Gürsel Rüzgar, şöyle devam etti:
“Yazının esas konusu hazine arazilerine yağma ve talan iken konu siyasi ranta dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’ndeki tüm yetki tarafıma verilmişken, haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Belediye Başkan Yardımcılığı görevimde ilk günden itibaren belediye başkanımızla tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Algı operasyonlarıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler sonuçsuz kalacaktır.” (İHA)

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