HABER

Belediye başkan yardımcısı muhtarlığa talip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, Dırazali köyü muhtar adayı olduğunu açıkladı.30 yıldır Dırazali köyü muhtarlığı görevinde bulunan ve 17 yıldır da Muhtarlar Derneği başkanlığını yürüten Yakup Sevinç, tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Belediye başkan yardımcısı muhtarlığa talip oldu

Bursa’nın İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, Dırazali köyü muhtar adayı olduğunu açıkladı.
30 yıldır Dırazali köyü muhtarlığı görevinde bulunan ve 17 yıldır da Muhtarlar Derneği başkanlığını yürüten Yakup Sevinç, tekrar aday olmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz gün köyün ileri gelenleri ile birlikte bir toplantı yaptıklarını ifade eden Yakup Sevinç, “Belediye başkan yardımcımız Mehmet Hıştıroğlu ile bir görüşme yaptık, kendisinin mahallemize muhtar olmasını istedik. Siyasette edindiği tecrübe ve başkanlık dönemindeki birikimlerinden faydalanmak istedik. Başta teklifimizi kabul etmemesine rağmen, ısrarlarımıza dayanamayarak teklifi kabul etti. Ben de önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağım ve kendisine destek vereceğim. Şimdiden mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun. Dırazali halkı olarak Mehmet Hıştıroğlu’ndan daha iyi bir muhtar adayı bulamayız“ dedi.

Belediye başkan yardımcısı muhtarlığa talip oldu

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Küçükçekmece'de günlük kiralık dairede kadın cinayetiKüçükçekmece'de günlük kiralık dairede kadın cinayeti
Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendiOyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! İşte birinci

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.