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Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan şüpheli, karara 'Kına yakın' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:47 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Ekim ayında belediyeye silahla gelip Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan Sinan Bingöl'ün yargılanmasına başlandı.

Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Ekim ayında belediyeye silahla gelip Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan Sinan Bingöl'ün yargılanmasına başlandı. Hakimin tutukluluk halinin devam etmesi kararının ardından söz isteyen Sinan Bingöl, ''Buradan tutuklu kalmamdan memnun olanlara seslenmek istiyorum, kına yakın'' diyerek görüşme sandalyesinden ayrıldı.
Olay, Ekim ayında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı. Bu sırada binadakiler kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk’ü bıraktı. Teslim olan Bingöl, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Sinan Bingöl'ün duruşması bugün yapıldı.
Duruşmaya Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ile taraf avukatları katılırken, Bingöl, tutuklu bulunduğu Bursa Kapalı Cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.
'ANNE OLDUĞU İÇİN ÖZÜR DİLERİM'
Duruşmada söz verilen Sinan Bingöl, ''Alkol almıştım. Belediyenin önünden geçerken, Bayram Demir'in kibirli konuşması aklıma geldi. Birayı cebine koydum, şeytana uydum. İki kadının odasına girdim. Girerken de kendilerine söyledim. 'Bazı yetkililere sesimi duyurmak için yaptım' dedim. Bu insanlarla bu şekilde olmak istemezdim. Zeynep hanımdan anne olduğu için özür dilerim'' dedi. Bingöl'ün olayın bir dakika sürdüğünü iddia etmesi de şaşkınlık yarattı.
'BAŞIMA SİLAH DAYADI'
Sinan Bingöl'den sonra söz verilen Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ise "Şahsı tanımıyorum. Olay gününden bir kaç ay önce özel kalem müdürümüzün odasında agresif tavırlar sergilemişti. Olay günü bir anda silahla içeri girdi, 'Bu bir eylemdir' diyerek silahını doğrulttu. Sonrasında 'Ben buraya kelle koltukta geldim, beni dinlemediniz hesabını soracağım' dedi. Biz sakinleşmeye çalıştırdık, sakinleşmedi. Sekreterimi çıkarınca başıma silahı dayadı, 'Çıkamazsın' dedi. Sonra gözlerimi kapattım, polisler içeriye girdi. Etkisiz hale getirdiler" dedi.
'KINA YAKIN'
Tarafları dinleyen hakim kararı açıklayacağını beyan etti. Serintürk'ün avukatı ''Konunun yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum, bu nedenle ek beyanda bulunmak için süre istiyorum'' deyince, mahkeme, tutukluluğunun devam etmesine karar vererek, 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.
Ertelemenin açıklanmasının ardından söz isteyen zanlı Sinan Bingöl, ''Buradan tutuklu kalmamdan memnun olanlara seslenmek istiyorum. Kına yakın'' dedi.

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