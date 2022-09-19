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Belediye başkan yardımcısını sevgilisiyle ilişkisi olduğu için vurmuş! Dikkat çeken sözler...

19.09.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelmişti. Belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, esnaf ziyareti yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Aydın'ı vuran zanlı Recep Teke'nin (41) ifadesi ortaya çıktı. Teke, Hasan Aydın'ı sevgilisi D.A. (35) ile ilişkisi olduğunu öğrendiği için vurduğunu söyledi. Teke, Aydın ile D.A.'nın bir yıldır ilişkisi olduğunu çevresinden duyduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Belediye başkan yardımcısını sevgilisiyle ilişkisi olduğu için vurmuş! Dikkat çeken sözler...

Olay, 15 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Elmalı ilçe merkezindeki Turan ve İsmail Balaban Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kasklı ve siyah montlu kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hasan Aydın, Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olan Hasan Aydın'ı silahla vuran kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin ilçede berberlik yapan Recep Teke olduğunu belirledi. Ekipler, Teke’yi gözaltına aldı. Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Teke, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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SEVGİLİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Recep Teke ifadesinde daha önce belediyede temizlik işçisi kadrosundan ofis elemanı olarak çalışan ve bir süre önce Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçen evli ve iki çocuk annesi D.A. ile 4 yıldır ilişki yaşadığını ileri sürdü. Teke, saldırıyı da Hasan Aydın'ın D.A. ile ilişki yaşadığı için yaptığını iddia etti.

Polisteki ifadesinde evli D.A ile 2018 yılında tanıştığını söyleyen Teke, "Benim berber dükkanım var. D.A. ise yan taraftaki eczanede çalışmaya başlamıştı. Tanıştığımızda ben de o da evliydi. Tanıştıktan kısa süre sonra gönül ilişkimiz ve cinsel birlikteliğimiz başladı. Bu ilişki o tarihten bugüne kadar devam etti. Çalıştığı eczaneden ayrılan D.A., 2019 seçimlerinden sonra Elmalı Belediyesi'ne sekreter olarak işe girdi. İlişkimiz belediyede çalıştığı sırada da devam etti. Bana sürekli yerinin değiştirildiğini, bunu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın yaptığını, Aydın'ın kendisini sıkıştırdığını, fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi. Bana 'beni koruyup kollamıyorsun' diye sitem etti. Ben de 'bakarız' diye geçiştirdim. Başkan yardımcısı Aydın ile D.A.'nın bir yıldır ilişkisi olduğunu çevremden duydum. D.A.'nın benim ile ve onun ile birlikteliği varmış" diye konuştu.

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ÖNCESİNDE ESRAR İÇMİŞ

Saldırı öncesi esrar içtiğini belirten Recep Teke, "Caddede Hasan Aydın'ı gördüm. Eve gidip ruhsatsız 7.65 mm tabancayı aldım. AVM önünde çay içen Hasan Aydın'ın yanına yaklaşarak korkutmak amaçlı 4-5 el ateş ettim. Daha sonra tabancayı bir dereye attım. Öldürme kastım yoktu. Hasan Aydın'ı görünce D.A.'nın anlattıkları aklıma geldi ve sinirlendim. Bu saldırıyı da sinirle gerçekleştirdim" dedi.

Recep Teke'nin ifadesinden sonra polis merkezine çağrılarak ifadesine başvurulan D.A'nın ise Teke ile ilişkisini doğruladığı ancak Hasan Aydın ile ilişki iddialarını reddettiği öğrenildi. (DHA)

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Yaralama Başkan silah belediye ilişkiler yardımcı
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