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  4. Belediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı

Belediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Ödemiş Belediye Meclisi, toplamda 17 maddenin görüşülmesi için toplanırken, yeni atanan belediye başkan yardımcısının maaşı tartışmalara neden oldu.Ödemiş Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşmek için toplandı.

Ödemiş Belediye Meclisi, toplamda 17 maddenin görüşülmesi için toplanırken, yeni atanan belediye başkan yardımcısının maaşı tartışmalara neden oldu.
Ödemiş Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşmek için toplandı. Toplamda 17 maddenin görüşüldüğü toplantının en tartışmalı gündem maddesi maaş tartışması oldu.
5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi gereğince, 6 Aralık 2019 tarihinde belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi yapılan meclis üyesi Feridun Azeroğlu’nun aylık ödeneğinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı mecliste sinirleri yükseltti.
Başkan yardımcılığı görevine atanan Feridun Azeroğlu’nun alacağı maaş üzerinde yürütülen tartışmalarda, öngörülen maaşın 7 bin 100 TL olduğu belirtilince, AK Parti ve MHP’li üyeler itiraz etti.
Söz alan AK Partili üyeler, CHP’li üyelerin "Belediye’nin 120 milyon civarında borcu var" diye sık sık dile getirdiğini belirterek, başkan yardımcılığının gereksiz olduğunu ya da asgari ücret üzerinden görev yapmaları gerektiğini söyledi.
CHP ve İYİ Partili üyeler de, önceki AK Partili belediye başkanlığı döneminde de başkan yardımcısı olduğunu ve aynı maaşı aldıklarını ifade etti.
Yapılan tartışmaların ardından 7 bin 100 TL olarak belirlenen maaş, CHP ve İYİ Partili üyelerin oyları ile kabul edildi.

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