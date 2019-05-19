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Belediye Başkanı, 19 Mayıs'ı paraşütle atlayarak kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem atlayışı yaparak kutladı.

Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs'ta 19 kişiyle 1919 ruhunu tüm Selçuk halkına daha çok hissettirme adına, binlerce metre yükseklikten paraşütle tandem (ikili) atlayış gerçekleştirdi. Sengel, gökyüzünden Selçuk Efes semalarına bayrak açarak atladı. Kendisini alanda bekleyenleri havadan selamlayan Sengel, "İlk atlayış anı müthişti. Benim için müthiş bir deneyimdi. Selçuk Efes'i kuşbakışı görmek çok güzeldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' duygusunu hissettim ve bundan gurur duydum. Biz 1919 ruhunu 2019'a taşıyanlarız. Bizden daha ileriki nesillere örnek olacak, doğru işleri yapmayı kendimize hedef edinen kişileriz. Bu anlamda 100'üncü yılımızı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadık. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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