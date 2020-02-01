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  4. Belediye Başkanı, 19 yaşındaki gencin çağrısına duyarsız kalmadı

Belediye Başkanı, 19 yaşındaki gencin çağrısına duyarsız kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Şafak Can Dinç’in "6 yavru ve 2 büyük köpeğe bakmakta zorlanıyorum, büyüklerimizden destek bekliyorum" çağrısına Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürt duyarsız kalmadı.Üniversiteye hazırlandığı için köpek yavrularına bakmakta zorluk çeken Şafak Can Dinç, belirli harçlığı olmasına rağmen kış gününde 6 yavru ve 2 büyük köpeğe kendi imkanlarıyla bakıyor.Dinç, sosyal medyadan vatandaşlara ve devlet büyüklerine çağrıda bulunmuştu.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Şafak Can Dinç’in "6 yavru ve 2 büyük köpeğe bakmakta zorlanıyorum, büyüklerimizden destek bekliyorum" çağrısına Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürt duyarsız kalmadı.
Üniversiteye hazırlandığı için köpek yavrularına bakmakta zorluk çeken Şafak Can Dinç, belirli harçlığı olmasına rağmen kış gününde 6 yavru ve 2 büyük köpeğe kendi imkanlarıyla bakıyor.
Dinç, sosyal medyadan vatandaşlara ve devlet büyüklerine çağrıda bulunmuştu. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de bu durumu dikkate alıp, Şafak Can Dinç ve yavru köpekleri ziyarete gitti.
Yavru köpekler ve anneleri için mama veren Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Şafak’ın sosyal medyadan köpeklerle ilgili duyarlılığını ve beslemek zorunda kaldığı 10 yavrulu bir anneye sahip olduğunu ve bunu beslemeyi de gücü olmadığını duyduk. Sizlerin de aracılığıyla beraber bugün köpeklerimiz ve Şafak’ı ziyaret etmiş olduk. Ve inşallah biraz sonra da arkadaşlarımız henüz emzirme aşamasında olan anne için yavruları için özel mama getirecekler inşallah. Zaman zaman da köpeklerimizi et ve kemikle beraber beslemeye gayret edeceğiz. Tabii ki arkadaşların duyarlılığı, gençlerimizin duyarlılığı önemli yani hayvan beslemek biraz zordur zahmetlidir. Dolayısıyla Şafak, bu köpeği bir defa böyle babasıyla birlikte bir barınak altına almakla ilk önce bu duyarlılığı göstermiştir. Ama devamı açısından da beslenmesi önem arz ediyor. Dolaysıyla bugün bizler de sosyal medyada ve sizlerin haberlerinde edindiğimiz bilgiler çerçevesinde burayı ziyaret etmiş olduk. İnşallah bundan sonra köpeğimize bizim yem desteğimizde, besi desteğimizle yavruları büyütmesine de imkan sağlayacağız. Bu duyarlılığından dolayı Şafak kardeşimize, babasına, annesine teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.
Çağrısının bu kadar kısa sürede güzel sonuçlar elde ettiğine inanamayan Şafak Can Dinç, vatandaşların yavaş yavaş duyarlı olduğunu hayvanlar konusunda dikkatle yaklaştıklarını ifade etti. Yavru köpeklere bakan Şafak Can Dinç, “Taşova Belediye Başkanımız Bayram Öztürk, benim bir hafta önce yaptığım çağrıyı görmüş, bunun için bize yardım etmek için buraya geldi. Kendisine yardımından dolayı çok teşekkür ederim, bu olaya kayıtsız kalmadığı için" diye konuştu.

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