Belediye başkanı adayı tekerlekli sandalyede

İZMİR (AA) - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için tekerlekli sandalye kullandı, tekerlekli sandalye ekibiyle dans etti.

Soyer, "Engelsiz İzmir Buluşması" etkinliği kapsamında tekerlekli sandalye kullanarak, engellilerle birlikte Lozan Meydanı'ndan tramvaya bindi. Alsancak'ta inerek Gündoğdu Meydanı'na kadar tekerlekli sandalye kullanan Soyer, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının İzmir'de yaşayan engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirten Soyer, sorunları hem yakından tespit etmek hem de bu sorunlardan İzmirlilerin haberdar olmasını istediklerini vurguladı.

Engelli hakkının sadece bir hayırseverlik meselesi olmadığını anlatan Soyer, "Biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız. Eğer nasip olur da başkan olursak biz büyükşehir belediyesi olarak bundan sonra üzerimize düşeni daha fazla yapacağız. Bu konuda samimi olduğumuzu, bütün içtenliğimizle bu konuya emek vereceğimizi bilmenizi isterim. İzmir engelliler için de güzel bir şehir olmalı." diye konuştu.