Belediye Başkanı ambulans gelene kadar işçisinin elini bırakmadı

Tokat’ta motosikletiyle kaza yapan personelini gören Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ambulans gelene kadar personelinin elini bırakmadı.
Tokat’ın Turhal ilçesinde 60 EA 319 plakalı Rıza Ataş yönetimindeki otomobil, Turhal Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Bünyamin Türkmen idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazayı ve yaralı personelini gören Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, makam aracından inerek personelinin yanına gitti. Başkan Bekler, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadığı personeli Bünyamin Türkmen’in bir an olsun elini bırakmadı. Kaza yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi sonrasında Başkan Bekler’in de yardımıyla ambulansa bindirilen ve hastaneye kaldırılan belediye işçisinin hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum