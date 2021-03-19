Belediye Başkanı Aras Aspat koyundaki tartışmalı proje ile ilgili son noktayı koydu: Sahiller halkındır

Bodrum’da son günlerde Akyarlar mahallesinde bulunan Aspat koyuna yapılan inşaat projesi nedeniyle sahilin halka kapatılacağı iddiaları büyük tepki topladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sahile giden yolun kapatılacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada Muski’nin alt yapı çalışmaları nedeniyle yolu kapatıp tali yol açtıklarını belirterek çalışmalar çalışmalar biter bitmez yeniden yolun açılacağını ifade etti.

"SAHİLİN HALKA KAPATILACAĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Aras konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm inşaat faaliyetlerini titizlikle incelediklerini, beyaz kumdan, kaçak yapılaşmaya, yeşil alan ihlallerinden, usulsüz inşaatlara kadar her konuyu teker teker kontrol ettiklerini belirterek şu sözlere yer verdi “Aspat’ta büyük bir proje yapılıyor, turizm ve Gayrimenkul projesidir. Bu proje hem dava konusu olmuştu, bir taraftan da devlet su işlerinin yaptığı dere ıslahı projesi vardı. O bölgenin bir bölümünün arkeolojik sit alanı olmasından dolayı Kültür varlıkları kurulumuzda bu işin içerisinde yer almıştı. Belediye tarafından ruhsatlandırılan bir proje ve açılan davalar sonuçlanmış durumda. Son günlerde basına yansıyan durumlar var, bunlardan bir tanesi terk alanından kıyı kenar çizgisi ile parsel arasında yer alan yeşil alanda yapılan bazı uygulamalar. Biz Belediye olarak duyar duymaz gittik ve müdahale ettik. Yeşil alanda yapı kayıt belgesi olan dışında yapılan büyük bir gölgelik vardı, o gölgeliği mühürledik. Yine yeşil alanda tuvalet ve duşa kabinler vardı. Onlarla ilgilide müdahalemizi yaptık. Özellikle Aspat gibi son günlerde çok fazla gündeme gelen Ali Hoca Burnundaki Mavi arya projesinde yaptığı bir tahribat var. Yolu kapatmalarıyla ilgili sık sık gündem oluyor. Sahil yolu kapatılacakmış, halka sahil kapatılacakmış gibi haberler yer alıyor. Bu gibi haberler doğruyu yansıtmıyor. Orada bir imar yolu var. Aspat’ta sahil kısmı hiçbir şekilde kısıtlanmış değil. Şu anda orada bir taraftan muskinin alt yapı çalışmaları var. Bir terfi merkezi inşaatı var. Özellikle o burundan geçen yolda kazı çalışmaları olduğu için biz tali bir yol yaptık. Bu aşağıdaki yolun kapatılacağı anlamına gelmiyor. Bu şu anda orda yapılan çalışma için açılan bir tali yoldur. Aspat sahiline inen orda bir yol var oda açılacak. Aspat sahili tamamen halka açık olacak. O yeşil alanda o yapılan müdahalelerde hukuka aykırıysa zaten kaldırılıyor ve kaldırılacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Aspat sahili halka açık olacak. Aynı şekilde Ali hoca burnunun sahil tarafı da yol kapatılmayacak ve Sahili ise halka açık bir şekilde hizmet vermeye devam edecek” dedi.