HABER

Belediye başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

MHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, göreve başladıktan sonra birim müdürlerine ait makam araçlarının kaldırılması talimatını verdi - Mehmet Sarı: - "Sabahları zabıta müdürümüz gelirken sokaklar düzgün mü ona bakacak, temizlik işleri müdürümüz sokaklar temiz mi ona bakacak, fen işleri müdürümüz yapılacak bir iş varsa onu tespit edecek. Bunun yanında vatandaşlarla selamlaşarak gelecekler ve vatandaştan kopuk olamayacaklar"

MHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, seçim öncesinde verdiği sözü tutarak göreve başladıktan sonra, belediyenin birim müdürlerine ait makam araçlarını kaldırdı.

Mazbatasını alarak 3 Nisan günü göreve başlayan Sarı, belediye bünyesinde bulunan birim müdürlerinin makam araçlarının toplatılması talimatını verdi.

Makam araçlarının anahtarlarını, kurduğu ulaştırma birimine teslim ettiren Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.

Belediye olarak vatandaş odaklı hizmet verecekleri ifade eden Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim makam odamızın kapısı olmayacak dedik, huzurunuzda kapıyı söktük. İlk cuma vatandaşlarımızla buluşacağız dedik, 5 bin kişiyle yemek yedik. Biz, makam araçları kullanılmayacak dedik, hiç kimse belediyenin aracıyla evine gidemeyecek diye bir vaadimiz vardı. Bugün araçlarımızı topladık, arkadaşlarımıza konuyu anlattık, ulaştırma birimine teslim edilmesini istedik. Birkaç gün sonra da araçlarımızla ilgili ne yapacağımızı, satacağımızı veya diğer işlerde kullanacağımızı size beyan edeceğiz."

- "Sadece bir hizmet aracımız olacak"

Toplamda 15 aracın kaldırıldığı ve bu araçlarının her birinin aylık maliyetinin 10 bin lira civarında olduğunu ve bu şekilde tasarruf da sağlanacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Sadece bir hizmet aracımız olacak, arkadaşlarımızın işi olduğunda onu alıp kullanacak, bir tane de belediye başkanlığı makamının aracı var, temsiliyet açısından, onun da evin önünde durması yasak. Belediyenin hiçbir aracı, makamı mevkisi ne olursa olsun, hiç kimsenin evinin önünde durmayacak. Amasya'nın bir ucunda bir ucu 8 kilometre, belediyemiz ortada 4 kilometre. Sabahları zabıta müdürümüz gelirken sokaklar düzgün mü ona bakacak, temizlik işleri müdürümüz sokaklar temiz mi ona bakacak, fen işleri müdürümüz yapılacak bir iş varsa onu tespit edecek. Bunun yanında vatandaşlarla selamlaşarak gelecekler ve vatandaştan kopuk olamayacaklar."

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yabancılara yardım yapılmasın' talimatıBolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yabancılara yardım yapılmasın' talimatı
‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi’ konferansı‘Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi’ konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı birim müdürleri kaldırdı makam araçları

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.