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Belediye Başkanı Çağırıcı: Binayı belediye ekiplerimiz kontrollü yıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İnşaat çalışmaları sırasında yan yatan bina hakkında açıklama yaptı.

Gökhan ÇELİK-Ersan SAN-Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İnşaat çalışmaları sırasında yan yatan bina hakkında açıklama yaptı. Gerekli kontrol ve tedbirlerin alındığını belirten Çağırıcı, binanın kontrolü olarak belediye ekipleri tarafından yıkılacağını söyledi.
Bağcılar Kirazlı'da bulunan 1176 Sokak'ta yaşanan olayla ilgili yetkililerden bilgi alan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Can kaybının olmadığını belirten Çağrıcı, “Önceden tedbir almamız gerçekten bir olumsuzluğu engelledi. Yer altı suyundan kaynaklanan bir çökme söz konusu. Zaten yan yatan binada yeni bina, herhangi bir hasar söz konusu değil. Yapılan inşaatta da gerek ruhsat açısından gerek, gerek de inşaat teknikleri açısından bir problem yok. Zemin kum zemin, o anda yer altı suyunun patlak vermesi binanın yan yatmasına neden oldu. Binadaki komşularımız tahliye edildi. Kendilerine konaklama sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Devamı içinde gerekenler yapılacak, kimse mağdur edilmeyecek. Saat 15.00 sıralarında aldığımız bir ihbar ile burada hareketlilik başladı. Onun öncesinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." dedi
Binanın askıda olduğunu belirten Çağrıcı, “Tahliyeye de müsait değil, şimdi iş makinelerini de çağırdık. Biz tedbirli olarak yıkımı yapacağız. Burada oturan vatandaşlarımızı biz bir otelde ağırlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de gerek kiralama konusunda gerekse de eşya konusunda kendilerine yardımcı olacağız. Şuan başka binalarda hasar söz konusu değil. Ama tedbir amaçlı inşaatın hemen yanındaki bina içinde benzer bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte burada ilave bir dönüşüm düşünüyoruz. İlk olarak 6 bina tahliye etmiştik. Şimdi 10 binayı tahliye edildi. Kontrol ve tedbirlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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