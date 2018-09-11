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Belediye başkanı çiftçilere destek için 13 römork kavun aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çiftçilere moral olması amacıyla pazara gelen 13 römork kavunun tamamını satın aldı.

Hasan POLAT KAHRAMANKAZAN(Ankara,(DHA) ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çiftçilere moral olması amacıyla pazara gelen 13 römork kavunun tamamını satın aldı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geleneksel hale gelen kavun pazarı, düzenlenen törenle açıldı. Törene Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz, Belediye başkan yardımcıları ile kavun üreticileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı, ardından dua okundu. Kavun pazarında kavunun fiyatı ise Kaymakam Engin Aksakal ile bir üretici arasında yapılan fiyat pazarlığının ardından kilogramı 2,5 TL'den açılış ile belirlendi. Kavunda baş gösteren hastalıklar ve mevsim şartlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek amacıyla, Belediye Başkanı Lokman Ertürk pazara gelen 13 römork kavunun tamamını satın aldı. Kavunun vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz çiftçileri hastalıklar ve rekolteler hakkında bilgilendirdi. Yılmaz, bakanlık ve üniversitelerle iş birliği yaparak toprağın hastalıklardan arındırılması ve kavunun tekrar eski günlerine kavuşması için 3 yıllık çalışma programına başladıklarını belirtti.

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