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Belediye Başkanı duyurdu! Nevşehir'in Çalış kasabasında ilk koronavirüs vakası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında ilk koronavirüs vakası görüldü. Görülen vakayı Belediye Başkanı Kazım Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Belediye Başkanı duyurdu! Nevşehir'in Çalış kasabasında ilk koronavirüs vakası görüldü

Çalış Kasabasında bu güne kadarki ilk koronavirüs vakasını Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyururken, bu kişiyle temas halinde bulunanları 14 gün kendilerini izole etme çağrısında bulundu.

Yılmaz paylaşımında, "Dün korona şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yatırılan bir hastanın Kovid-19 test sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Kasabamızda görülen ilk vaka olup kendisiyle yakın temas halinde olanların kendilerini izole etmesi ve 14 gün topluma çıkmamaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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