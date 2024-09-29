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Belediye Başkanı duyurdu: "Sokak hayvanlarını toplamayacağız"

29.09.2024 17:44
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30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Sokaktaki hayvanları toplamayı düşünmüyoruz ve istemiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı duyurdu: "Sokak hayvanlarını toplamayacağız"

Bursa’da Mudanya Taş Mektep Akademi'de düzenlenen 'Serbest Dolaşan Hayvanlar, Sorumlu Sahiplik ve Yerel Yönetimler' çalıştayında belediyelere bağlı veterinerler, gerçekleştirdikleri çalışmaları ve yeni yasa ile ilgili çözüm önerilerini paylaştı.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hayvanları toplamaktan yana olmadıklarını dile getirdi.

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Başkan Özdemir, durumun mali tarafına da dikkat çekerek şunları söyledi;

"Sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiği büyük bir alanımız var. Buraya bir ameliyathane yapılması lazım. Nilüfer Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonumuz ile bu konudaki projeleri paylaştık ve bağışçılarla bu işi çözebilir miyiz diye bakıyoruz. 100 milyon TL gibi bir rakam lazım. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Şu konuda netiz; biz hiçbir şekilde sokak hayvanlarını toplamayı düşünmüyoruz ve istemiyoruz." (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa nilüfer belediyesi sokak hayvanları yasa
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