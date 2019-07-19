Belediye başkanı elinde süpürge ile kentin sokaklarını süpürdü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin en işlek alanı olan yürüyüş yolunda süpürge ile temizlik yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, temiz çevre için farkındalık etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Eline süpürge ve kürek alan Hürriyet, yürüyüş yolundaki çöpleri topladı. Belediye ekiplerinin dağıttığı yelek ve eldivenleri giyen vatandaşlar da çevre farkındalığı etkinliğinde Başkan Hürriyet’e eşik ederken, belediye çalışanları ve daire müdürleri de etkinlikteki yerlerini aldı. Etkinlik kapsamında amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Hürriyet, her bireyi bu farkındalığa ortak olmaya çağırdı.

“Farkındalığı oluşturmak adına, kentimizin daha temiz olması adına bir etkinlik düzenleyelim dedik”

Etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada amaçlarının halkta farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, “Farkındalığı oluşturmak adına, kentimizin daha temiz olması adına bir etkinlik düzenleyelim dedik. Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir çağrı yapalım dedik. Bu kent hepimizin, göreve geldikten sonra özellikle temizlik konusu en hassas olduğumuz ve en çok üzerinde durmaya çalıştığımız, daha temiz bir İzmit’i nasıl yapabiliriz diye hep konuşup planlamalar yapıyoruz. Bugün toplumu da bu farkındalığa, sorumluluğa çekmek adına onların da bu temiz çevre anlayışının da bizlere ortak olması, dayanışma göstermesi ve destek vermesi adına bu etkinliği düzenleyelim dedik. Bu aslında tabii ki sembolik bir etkinlik ama hep birlikte yaşadığımız çevreyi, yaşadığımız kenti, sokağı, kapımızın önünün temiz tutulması çok önemli bir şey. Çöp toplamak elbette ki vatandaşımızın görevi değil ama olur olmaz her yere çöp atmamak vatandaşımızın sorumluluğu ve görevi” dedi.