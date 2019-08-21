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Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde belediye başkanı ve kasabanın gençleri yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokulu boyuyor.Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve kasabanın gençleri kasabada bulunan Karapınar İlkokulunun sınıflarını boyadı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde belediye başkanı ve kasabanın gençleri yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokulu boyuyor.
Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve kasabanın gençleri kasabada bulunan Karapınar İlkokulunun sınıflarını boyadı. Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş yaptığı açıklamada çocuklarımızın daha güzel şartlar eğitimlerine devam edebilmesi için kasabamızın gençleri ile birlikte okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için okulumuzu boyuyoruz dedi. Güneş, “Okul müdürümüz Mustafa hocam bize geldi ve dedi ki başkanım okulumuzun durumu iyi değil. Duvarlarımızın durumu kötü okulun boyaya ihtiyacı var dedi. Onun üzerine biz de Milli Eğitim Müdürümüzü aradık ve niyetimizi anlattık. Boyalar sizden işçiliği bizden dedik. Milli Eğitim Müdürümüz de boyaları kasabamıza gönderdi. Bizde daha öncesinde arkadaşlarla oturup sohbet ettik. Okulumuzda böyle işler var hep birlikte işbirliği yapalım dedik. Arkadaşlar da sağ olsunlar tamam dediler. Boyalarımız da gelince dün itibarıyla işe başladık. Gençlerimiz de bizleri kırmadı gönüllü olarak okulumuzu boyuyorlar. Buradaki amacımız gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın daha güzel şartlarda eğitim hizmetini almalarıdır. Bu anlamda gençlerimiz destek oluyor. Bizde boş zamanlarımızda gelerek gençlerimize destek oluyoruz. Tepeden inme bir belediye başkanı değilim. Kendi imkanlarımız ile kendi evlerimizi de boyamıştık. Bizde gençlerle boya yaptık” dedi.
Okul boyan kasabanın gençleri için kasabamızın çocuklarının daha güzel şartlarda okuması için okulu boyuyoruz. Böylesine bir çalışma içerisinde bulunduğumuz için son derece mutluyuz diye görüş belirtiler.

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor

Belediye başkanı gençlerle birlikte okul boyuyor
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