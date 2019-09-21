Belediye başkanı Kaleiçi’nde çöp toplama etkinliğine katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kaleiçi’nde çöp toplama etkinliğine katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi Kaleiçi’nde çöp toplama etkinliği düzenledi. Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) önünde başlayan programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Çevresel tahribata ’dur’ demeliyiz"

Öğrencilerin Dünya Temizlik Günü bildirisi okuduğu programda konuşan Başkan Uysal, iyi şeyler için bir araya geldiklerini ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Dünyayı hep birlikte kirletiyoruz. İyi şeyleri teşvik edenler, kötü şeylerin de sebebi oluyorlar. Bu küresel ölçekteki kirliliğe ’dur’ dememiz gerekiyor. İnsani ve çevresel tahribata ’dur’ demeliyiz. Mevcut kirlilikleri temizlememiz gerekiyor. Çevresel çalışmaların içinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Kirletmezsek temizlemek zorunda kalmayız” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara belediye yetkilileri tarafından, maske, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Üç Kapılar’dan, Başkan Ümit Uysal’ın öncülüğünde başlayan etkinlik, Kaleiçi sokaklarında devam etti. Tarihi sokaklarda en çok sigara izmaritinin çıktığı görüldü.

