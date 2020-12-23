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Belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı

23.12.2020 23:37 | Son Güncelleme:
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Belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı

Karaman’da Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun kullandığı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca devrildi.

Karaman’da Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun kullandığı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca devrildi. Kazada başkan ile araçta bulunan 2 gelini ve 2 torunu yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.15 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın MHP’li Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, kendisine ait 52 AAK 809 plakalı özel otomobili ile Karaman’dan ilçeye dönerken, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla belediye başkanı ve araçta bulunan yakınları ters dönen otomobilden çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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