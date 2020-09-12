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Belediye Başkanı kaza yaptı, araç hurdaya döndü: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Belediye Başkanı Hacı Akpınar’ın otomobilinin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolun 33’üncü kilometresinde meydana geldi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Belediye Başkanı Hacı Akpınar’ın otomobilinin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolun 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar idaresindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki M.E. İdaresindeki iş makinesine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Başkan Akpınar ile birlikte aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

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