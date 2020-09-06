Belediye başkanı: Lüzumsuz maske kullananlara' para cezası verilsin

Yasağa uyulmaması hâlinde söz konusu kişinin 2.000 euro para cezası ödemek durumunda kalabileceği, hatta bir ya da iki yıl hapis cezasına dahi çarptırılabileceği belirtiliyor.

İtalya belediye başkanı bu kanısı nedeniyle, gereksinim olmayan durumlarda maske takan birine para cezası verilmesine ilişkin bir karaname sundu. Kararnamenin uygulanabilmesi için İtalyan hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

Sgarbi’ye göre kamu güvenliği söz konusu olduğunda, kimlik belirlenmesini zorlaştıracak olması nedeniyle maske kullanımı 'abartılmamalı.'

RT televizyonunun haberine göre İtalya’da başkent Roma’nın 50 km kuzeyinde yer alan Sutri kasabasının belediye başkanı Vittorio Sgarbi, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük yaşamın parçası hâline gelmiş olan maske kullanımının da bir sınırı olması gerektiğine inandığını söylüyor.

Sgarbi yasağa uymayan herkese bu denli sert cezalar verilmeyeceğini söylüyor, ancak insanların sadece gerekli olan durumlarda maske takması gerektiğini ifade ediyor. İtalyan belediye başkanı, “Yemek sofrasında maske takmak saçmalık” diye ekliyor.

Ancak ne gibi durumların gerekli, ne gibi durumlarınsa 'keyfi' maske kullanımı olarak değerlendirileceği, ayrıca bunun için ne gibi kıstasların belirlendiği net değil.

Bunun yanında bu, Sgarbi’nin genel kanıya aykırı görüşleriyle ilk gündeme gelişi değil. Pandemi ilan edilmeden önce yeni tip koronavirüsün gripten bir farkı olmadığını savunmuş, yaklaşan kriz karşısında uyarıda bulunanları ciddiye almadığını gösteren çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Koronavirüsün İtalya’yı çok etkilediği günlerdeyse açıklamaları nedeniyle resmi olarak özür dilemişti.

İtalya’da ağustos ortasında belirlenen yeni kurallara göre sosyal mesafenin korunmasının imkansız olduğu kamuya açık alanların tamamında saat 6.00’dan 18.00’e kadar maske takmak zorunlu.

