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Belediye başkanı: Lüzumsuz maske kullananlara' para cezası verilsin

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle pek çok ülkede kamuya açık alanlarda maske takmak bir zorunluluk. Virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya’da ise bir kasabanın belediye başkanı, 'lüzumsuz maske kullanan kişilere para cezası verilmesini' önerdiği bir kararname sundu.

Belediye başkanı: Lüzumsuz maske kullananlara' para cezası verilsin

RT televizyonunun haberine göre İtalya’da başkent Roma’nın 50 km kuzeyinde yer alan Sutri kasabasının belediye başkanı Vittorio Sgarbi, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük yaşamın parçası hâline gelmiş olan maske kullanımının da bir sınırı olması gerektiğine inandığını söylüyor.

Sgarbi’ye göre kamu güvenliği söz konusu olduğunda, kimlik belirlenmesini zorlaştıracak olması nedeniyle maske kullanımı 'abartılmamalı.'

İtalya belediye başkanı bu kanısı nedeniyle, gereksinim olmayan durumlarda maske takan birine para cezası verilmesine ilişkin bir karaname sundu. Kararnamenin uygulanabilmesi için İtalyan hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

Sgarbi kararnamesinin terörizmi önleme yasaları çerçevesinde sunulduğunu söylüyor. Söz konusu kararname, kamuya açık alanlarda, insanların suratlarını kapatmasının yasaklanmasını içeriyor.

Yasağa uyulmaması hâlinde söz konusu kişinin 2.000 euro para cezası ödemek durumunda kalabileceği, hatta bir ya da iki yıl hapis cezasına dahi çarptırılabileceği belirtiliyor.

Sgarbi yasağa uymayan herkese bu denli sert cezalar verilmeyeceğini söylüyor, ancak insanların sadece gerekli olan durumlarda maske takması gerektiğini ifade ediyor. İtalyan belediye başkanı, “Yemek sofrasında maske takmak saçmalık” diye ekliyor.

Ancak ne gibi durumların gerekli, ne gibi durumlarınsa 'keyfi' maske kullanımı olarak değerlendirileceği, ayrıca bunun için ne gibi kıstasların belirlendiği net değil.

Bunun yanında bu, Sgarbi’nin genel kanıya aykırı görüşleriyle ilk gündeme gelişi değil. Pandemi ilan edilmeden önce yeni tip koronavirüsün gripten bir farkı olmadığını savunmuş, yaklaşan kriz karşısında uyarıda bulunanları ciddiye almadığını gösteren çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Koronavirüsün İtalya’yı çok etkilediği günlerdeyse açıklamaları nedeniyle resmi olarak özür dilemişti.

İtalya’da ağustos ortasında belirlenen yeni kurallara göre sosyal mesafenin korunmasının imkansız olduğu kamuya açık alanların tamamında saat 6.00’dan 18.00’e kadar maske takmak zorunlu.

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