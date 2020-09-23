Belediye Başkanı 'magandalıkla' suçlanmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Fethiye'de 29 Ağustos günü meydana gelen olayda tatilci Çağlar Özbakır, otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ve araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü.

Özbakır, iddiaya göre hakarete uğrayıp, aracına zarar verildi. Polis merkezine giderek suç durusunda bulunan Özbakır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması tarafından hakarete uğrayıp, aracına zarar verildiğini söyledi.

Şikayetin ardından Başkan Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi. Özbakır, gazetecilere yaptığı açıklamada ise trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından hakarete uğrayıp aracına zarar verildiğini söylemişti.

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Başkan ve tatilci arasında yaşanan gengirlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.

İlçede bu gelişmeler yaşanırken CHP kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.