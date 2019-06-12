Belediye Başkanı makam araçlarını toplu taşıma aracı almak için satışa çıkardı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için iki makam aracını satma kararı aldı. Belediye meclisinde önerisi kabul edilen Kocakaya, araçların satışından elde edilecek gelirle birkaç toplu taşıma aracı almak istediklerini, makam aracı olarak kendi aracını kullanacağını söyledi.

Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya’nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve SP İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi.

'TOPLU TAŞIMA ARACI ALINMASINI İSTİYORUM'

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıklarını söyledi. Uzun tatil sonrası meclisin toplandığını aktaran Başkan Kocakaya, "Gündem dışı bir dilekçem olacak. Bu dilekçede belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.