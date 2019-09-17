HABER

Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, toplu taşımayı özendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sabah makamına özel halk otobüsü ile gitti.

Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, toplu taşımayı özendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sabah makamına özel halk otobüsü ile gitti. Otobüste yolcularla sohbet eden Arı, yol boyunca vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla Avrupa’nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Nevşehir’de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah işe makam aracı yerine özel halk otobüsüyle gitti. Zübeyde Hanım Caddesi Uzer Camii karşısındaki durakta bir süre vatandaşlarla birlikte otobüs bekleyen Başkan Arı, kendisi ile birlikte gelen otobüse binen yolcuların ücretini ödeyerek seyahat etti. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Mustafa Alevli ile birlikte Nevşehir Belediyesine gitmek için Atatürk Bulvarı’ndaki Gülbahçe durağına kadar zaman zaman ayakta yolculuk eden Başkan Arı, otobüsteki vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Otobüsteki minik yolculara çeşitli hediyeler veren Arı, tüm Nevşehirlileri sağlıklı yaşam için hareket etmeye ve farkındalık oluşturmak için etkinliklere katılmaya davet etti.
Arı, “Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında şehrimizde birçok etkinlik düzenlenecek. Spor müsabakalarından bisiklet turlarına, uçurtma şenliğinden otomobilsiz gün etkinliğine kadar düzenleyeceğimiz bu programlara tüm Nevşehirlileri davet ediyorum. Bu yılki sloganı ’Birlikte yürüyelim’ olan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden ve halkı motorlu araçlara alternatif ulaşım yollarını kullanmaya davet eden önemli bir girişim. Bu kapsamda bizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın spor yapmaları, toplu ulaşımı daha fazla kullanmaları ve vatandaşları bisiklet gibi motorlu araçlara alternatif ulaşım modellerine teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için hayata geçireceğimiz projeler Nevşehir’e bu konuda önemli bir ivme kazandıracak” dedi.
Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok ülkede kutlanan ve bir Avrupa Komisyonu kampanyası olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” ile belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, insanların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesine teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Mahkeme, borcu yüzünden maaşının tamamı haczedilen işçinin itirazını haklı bulduMahkeme, borcu yüzünden maaşının tamamı haczedilen işçinin itirazını haklı buldu
Fotoğraflar // TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldıFotoğraflar // TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Antalya'da trol ağına insan kafatası takıldı

Korkunç! Antalya'da ağa takıldı

PAEM Komiser Yardımcısı adayı öğrenci alımı için ön başvurular alınıyor! Başvuru şartları nedir?

PAEM başvuru dönemi başladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.