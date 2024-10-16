Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, depreme basın toplantısında yakalandı! Yerinden bile kıpırdamadı...

Malatya'daki deprem saat 10.46 sıralarında meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 5,9 olarak duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedilirken büyük paniğe neden oldu.

DEPREME BASIN TOPLANTISINDA YAKALANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, söz konusu depreme basın toplantısı sırasında yakalandı.

Başkan Gürpınar'ın ise sakin duruşu dikkat çekerken, yerinden kalkmayarak depremin geçmesini beklediği görüldü.

"DEPREM OLUYOR"

Gülpınar, deprem sırasında konuşmasına ara vererek "Şu sırada deprem oluyor. Büyük bir deprem oldu. Yakın civarda oldu belli ki. Mekez üssü nerede acaba?" dedi.

Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır