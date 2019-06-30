HABER

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mesai saatleri dışında tarlasında çalışıyor.

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mesai saatleri dışında tarlasında çalışıyor. İlaçlama yapıp, ağaçların bakımını yapan Başkan Usta’yı traktörün üzerinde gören ilçe halkı, şaşkınlığını gizleyemiyor. Başkan Usta, "Aslımı inkar edemem, ben çiftçiyim" dedi.
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İznik ilçesinde AK Parti’den belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, mesai bitiminin ardından soluğu tarlasında alıyor. Başkan Usta, traktörü ile tarlasını ilaçlıyor, ağaçların bakımını yapıyor. Başkan Usta'yı traktörün üzerinde çalışırken gören ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşıyor.
Bu durumun normal olduğunun söyleyen Kağan Mehmet Usta, "Aslında ben özüne dönmüş bir adamım” dedi. Çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Usta, "Biz çiftçi çocuğuyuz. Çiftçiliği seviyoruz. Burada ellerimizle yetiştirdiğimiz bağlarımız, nektarinlerimiz var. Bunları başkasına teslim edemiyorum. Görevimiz bittikten sonra kendimize ayıracağımız zamanda önceliğimiz de burası oluyor. Ancak, unutulmasın ki önceliğimiz her zaman İznik halkıdır" dedi.
İlçeyi 5 yılda turizm alanında popüler bir hale getireceklerini kaydeden Usta, "İzniklilere sözüm var, İznik’in gelir ve ekonomi olarak tarım tabanlı üretime dayalı bir portföyü var. Kendimize güveniyoruz. Görüşmelerimize başladık. 5 yıllık süreç içerisinde İznik’i uluslararası turizm alanında popüler bir hale getireceğiz. Çok güzel bir turizm hareketi olacak. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyorBelediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyorBelediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyorBelediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyatSuriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
Portekiz’den Yedikule Hayvan Barınağı’na gönüllü yolculukPortekiz’den Yedikule Hayvan Barınağı’na gönüllü yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

Başkent’te sürücü yanan otomobilde sıkıştı

Yanan aracın içinde sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.