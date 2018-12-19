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Belediye Başkanı Mustafa Gülbay CHP'den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Denizli’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, partisinden istifa etti. Gülbay, istifa gerekçesini ise kendisi ile ilgili dedikodu çıkarılması olarak açıkladı.

Başkan Gülbay, Denizli Gazetecileri Cemiyeti'nde geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın kendisi hakkında ‘ben CHP’li değilim’ yönünde dedikodu çıkardıklarını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

GÖREVİ BIRAKMAYA ÇAĞIRDI

Akbaba ve Karaca'yı istifa etmeye çağıran Başkan Gülbay, "Bu durumda eğer ben ‘CHP'li değilim' diye bir cümle sarf etmişsem il başkanımıza düşen görev nedir? Ben CHP'li değilim diye birisini ihraç etmektir, beni neden ihraç etmiyorsunuz? Beni ihraç etmiyorsanız demek ki konu başkadır. Eğer ben böyle bir şey dememişsem ve siz yanlış anlamışsanız, çarpıtmışsanız ya da yalan söylüyorsanız o zaman o makamı işgal etmek gibi bir hakkınız olamaz. İstifa etmeniz gerekiyor" ifadelerine yer vererek ikiliyi istifaya çağırdı.

Başkan Gülbay bugün ise Buldan İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçe ile CHP’den istifa etti. İHA

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Denizli CHP Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay

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