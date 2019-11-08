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Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:15 | Son Güncelleme

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e silahlı saldırı girişiminde bulunan H.K. (35) polise teslim oldu. İfadesinde, iş isteği karşılanmadığı için olayı gerçekleştirdiğini ileri süren H.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Olay, dün öğlen saatlerinde, Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. H.K., çalışmaları denetleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açtı. Başkan Çimen, olayda yara almazken,ÿşüpheli kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli H.K. bugün polise teslim oldu. İfadesinde iş isteği karşılanmadığı için olayı gerçekleştirdiğini ileri süren H.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen saldırı saldırı girişimi

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