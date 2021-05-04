Belediye Başkanı'nı CİMER’e şikayet eden Başkan Yardımcısı görevden alındı

Menderes Belediyesinden, Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar’ın Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı CİMER’e şikayet ettiği iddialarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Menderes’te vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Gürsel Rüzgar ile ilgili çıkan haberlerin kamuoyunda yer edindiğinin belirtildiği açıklamada, “Hizmet kalitesini arttırmak, koordineli çalışmayı sağlamak adına birimler arası düzenlemeye giderek yönetim kadromuza 2 belediye başkan yardımcısı atayarak hizmetlerimizi sunmayı sürdürdük. Son zamanlarda belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar’la ilgili çıkan haberler kamuoyunda geniş şekilde yer almıştır. Süreçte, konunun netliğe kavuşması için belediye başkanımız Mustafa Kayalar, belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar’la bir araya gelmiş ve gerekli açıklama 28 Nisan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Ancak çıkan son haberler kamuoyunda belediyemize yönelik olumsuz bir algıya neden olmuş, tüm çalışanlarıyla uyum içerisinde Menderes’e en iyi hizmetleri sunan yönetim anlayışını gölgede bırakan bir durumun da oluşmasına sebep oluşturmuştur. Bu zamana kadar başarılı hizmetleri ve projeleriyle gündemde yer alan belediyemizin adının bu tür bir olayla gündeme gelmesinin yanı sıra güven olgusunun da zarar görmesine yol açmıştır” denildi.