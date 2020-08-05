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  4. Belediye Başkanı'nın tatilci isyanı: Çocuk bezlerini kuma gömmesinler

Belediye Başkanı'nın tatilci isyanı: Çocuk bezlerini kuma gömmesinler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye ekipleri, 4 günlük bayram tatili sonrası yaklaşık 500 ton çöp topladı. Belediye Başkanı Hikmet Ata, bayramda 500 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" dedi.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı’nda tatilcilerinÿakınına uğradı. İlçeye gelenler, gün boyu sahillere akın ederek, girdikleri denizde serinledi. Tatilcilerin dönmesinin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi ekipleri, sahil boyunda geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, tatilcilerin bıraktığı yaklaşık 500 ton çöpü topladı.

’GELSİNLER ANCAK ETRAFI KİRLETMESİNLER’

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP’li Hikmet Ata, ilçe nüfusunun 26 bin 200 olduğunu, yaz aylarında zaman zaman 300 bine çıktığını ancak bayram tatilinde bu sayının yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi. İlçede 1270 kişilik personelle hizmet verdiklerini belirten Ata, şöyle konuştu:

"Buÿpersonelimizle yaz aylarında 300 bin kişiye hizmet verme çabasındayız. Cumartesi, pazar çalışıyoruz bazen de geceleri de çalışıyoruz. Günlük 350 ile 400 ton çöp. Her gün topladığımız miktar. Kumsalda şişeleri kırmasınlar, çöplerini çöp konteynerlerine atsınlar. Çöplerini konteynerlere atmasalar bile en azından kırmadan bir yere bıraksınlar, biz toplayacağız onları. Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var. Sıkıntılı durum çıkmasın. Denize girenler çok açılmasınlar, denize girip boğulan kardeşlerimiz var. Bizi, personelimizi, zabıtamızı, jandarmamızı, can kurtaranlarımızı dinlesinler. Biz bunları kendilerinden rica ediyoruz. Bizim 34 kilometre sahil şeridimizin var. Tabi ki bunun yanında Marmara Ereğlisi’nin tarihi çok eski, tarihi birçok yeri var."

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İL GENELİNDE 1 MİLYON KİŞİ AĞIRLANDI

Öte yandan Tekirdağ’ı Kurban Bayramı’nda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve ekiplerin sahil boyunda 850 ton çöp toplandığı belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Korumu Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sahil bandının bulunduğu bölgelerde temizlik yaparak tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı.

(DHA)

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