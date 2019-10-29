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Belediye başkanı öğrencilerle beraber çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Öğrenciler ve çevre gönüllüleriyle mıntıka temizliği yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, temiz Muratlı için duyarlılık çağrısı yaptı.Hasan Orhan İlk/Ortaokulu tarafından okullarda öğrenim gören öğrencilere çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla düzenlenen mıntıka temizliği kampanyasına katılan Belediye Başkanı Nebi Tepe, “Hemşehrilerimiz destek vermezse kentimizi temiz tutmamız mümkün olmaz” dedi.Okul bahçesi ve civarında mıntıka temizliği yapıldı.

Öğrenciler ve çevre gönüllüleriyle mıntıka temizliği yapan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, temiz Muratlı için duyarlılık çağrısı yaptı.
Hasan Orhan İlk/Ortaokulu tarafından okullarda öğrenim gören öğrencilere çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla düzenlenen mıntıka temizliği kampanyasına katılan Belediye Başkanı Nebi Tepe, “Hemşehrilerimiz destek vermezse kentimizi temiz tutmamız mümkün olmaz” dedi.
Okul bahçesi ve civarında mıntıka temizliği yapıldı. Başkan Nebi Tepe, öğrenciler ve gönüllü gruplar ile birlikte elleriyle pet şişe, poşet, ambalaj, çekirdek kabuğu, çeşitli atık ve çöp topladı.
Ortak yaşam alanlarına çöp atılmaması konusunda telkinde bulunan Başkan Tepe, “Vatandaşlarımızın, çöpünü, sokaklara, caddelere, kaldırımlara, suya ve toprağa çöp atmaması gerek. Hemşehrilerimiz bu konuda bize destek vermezse kentimizi temiz tutmamız mümkün olmaz. Çöplerimizi çöp kutularına, bulunduğumuz noktada çöp kutusu yoksa yanımızda getireceğimiz poşetlere koymamız ve en yakın çöp kutusuna atmamız gerekir” dedi.

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