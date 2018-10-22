Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (2) SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI KONYA'da, belediye binası önünde Bahattin Y.'nin tüfekle saldırısına uğrayan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, saldırının ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki bacağından da yaralanan Oğuz, burada yapılan tedavisinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahattin Y.'nin de saldırının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü --------------------- - Ambulansın gelişi - Oğuz'un ambulanstan indirilip acil servise alınması Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

