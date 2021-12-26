HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye Başkanı paylaşmıştı! Çöp konteynerinin ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma

Belediye Başkanı paylaşmıştı! Çöp konteynerinin ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma

26.12.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir çöp konteynerini ateşe veren şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp konteynerinin ateşe verilmesi olayının ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Belediye işçilerinden görülmemiş eylem: Sokaklara çöp döküp ateşe verdilerBelediye işçilerinden görülmemiş eylem: Sokaklara çöp döküp ateşe verdiler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi’nde bulunan İnegöl Belediyesine ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

b58516a1-adf4-4231-99ee-cdace7818685

BELEDİYE BAŞKANININ PAYLAŞIMI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dün, 6 Eylül Caddesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin çöp konteynerini ateşe verdiğine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Taban, mesajında "Milli servete 'bile bile' zarar vermek hainliktir." açıklamasında bulunmuştu. (İHA/AA)

5fa25c5a-3769-4c22-b10a-1f810ec815ef

"Yok artık" dedirten olay! Çöp dolu kovayı böyle çaldı"Yok artık" dedirten olay! Çöp dolu kovayı böyle çaldı

59b7b94e-d675-4fe7-af28-3a7682964a42

baac7236-6ff3-4b22-bfa7-fa34359bf398

f8939481-6105-4d70-99eb-d9c3a4455cfc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Alev alev yandı! İzlemek için yarışa girdilerAlev alev yandı! İzlemek için yarışa girdiler
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Erdoğan'dan yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklama

'Ülkenin en güçlü insanı' koronadan hayatını kaybetti

'Ülkenin en güçlü insanı' koronadan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.