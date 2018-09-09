Belediye Başkanı piknikçilerin çöpünü topladı

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz bir çevre oluşturulmasına dikkati çekmek amacıyla AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından "AK Gençlik Çevre Dostu Projesi" faaliyete geçirildi.

"Çevreye duyarlılığımızı göstermek açısından böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre bilinci oluşması açısından sembolik olarak yapılan bu hareketin, halkımızın günlük hayatına yansımasını istiyoruz. Böylesi çalışmalarla tertemiz çevreler oluşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımızda 'Temiz Haliliye' diye başladık ve bu hedefimize ulaştık. Şimdi, 'Tertemiz Haliliye' diyoruz. İnşallah daha temiz bir çevreye sahip olacağız."

