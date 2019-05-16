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Belediye başkanı seçilen 3 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyaları iade edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, belediye başkanı seçildikleri için vekillikleri düşen, 3 eski HDP milletvekili hakkındaki toplam 26 dokunulmazlık dosyasını savcılığa iade etti.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, belediye başkanı seçildikleri için vekillikleri düşen, 3 eski HDP milletvekili hakkındaki toplam 26 dokunulmazlık dosyasını savcılığa iade etti.
Belediye başkanı seçildikleri gerekçesiyle vekillikleri düşen, HDP'li Ayhan Bilgen, Bedia Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı'ya ait toplam 26 dokunulmazlık dosyası, komisyon tarafından savcılığa iade edildi.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen dokunulmazlık dosyası sayısı 590'dan 564'e düşmüş oldu. Komisyonda şu anda 3 AK Parti milletvekili hakkında 3, 96 CHP'li milletvekili hakkında 191, 51 HDP'li milletvekili hakkında 364 dokunulmazlık dosyası var. MHP'nin 1, TİP'in 1 dosyası bulunurken, 1 dokunulmazlık dosyası da bağımsız milletvekiline ait.

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