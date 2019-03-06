HABER

Belediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında, gelinleriyle ilişkisi olup olmadığını soran anne ve oğlunu silahla tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Başkan Aydın, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Belediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacak

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında, gelinleriyle ilişkisi olup olmadığını soran anne ve oğlunu silahla tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Başkan Aydın, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
İddialara göre; Aykan Ş., 16 Eylül 2018 günü annesi Ayşe Ş.'den kardeşinin eşi, belediyede sekreter olarak çalışan G.Ş.'nin, Karaman Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aydın ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Anne Ayşe Ş., oğluna, gelini G.Ş.'nin evi terk ettiğini de söyledi. Aykan Ş. de akrabaları olan Belediye Başkanı Ahmet Aydın'ı arayarak, buluşmak istediğini bildirdi. Ahmet Aydın, Aykan Ş. ve Ayşe Ş. ile Bartın'da bir kafeteryada buluştu. Aykan Ş.'nin annesinin anlattıklarının doğru olup olmadığını sorduğu Ahmet Aydın, sinirlenerek, yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı. Anne ve oğlunu silah, göstererek tehdit etti. Kafeteryadan çıkan Aykan Ş. ve annesi karakola giderek, şikayetçi oldu.
Aykan Ş. ifadesinde "Annem bana 'kardeşin iki ay önce G.Ş.'yi belediye binasında Başkan Ahmet Aydın ile yakaladı' dedi. Ben inanmadım. Ahmet Aydın, akrabamız. Yanlış anlaşılma olmuş olabileceğini düşünerek, Ahmet Aydın'ı aradım. Buluştuk. Annemden duyduklarımı anlattım. Ahmet Aydın, bunun dışarıda duyulmamasını, kendine zarar gelmemesini isteyerek, silahını çıkarttı ve masa altında doldur boşalt yaptı. Sonra da ayrıldı" dedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Ahmet Aydın ise, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Konuşma sırasında, 'eğer bana güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız benim silahımla beni vurun, beklemenize gerek yok, benim hiçbir şekilde gelininizle bir ilgim yok' dedim. Silahla tehdit etmedim" diye konuştu.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda Karapınar Belde Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında Aykan Ş. ve Ayşe Ş.'yi 'silahla tehdit' ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Bartın Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Akıma kapılan işçi hayatını kaybettiAkıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Ayrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladıAyrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.