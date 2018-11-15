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Belediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaşan gençleri evlerinde ziyaret ederek çaylarını içti.

Belediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaşan gençleri evlerinde ziyaret ederek çaylarını içti.
elediye Başkanı Sami Aydın, sokakta yorgana sarılarak dolaşan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan üniversite öğrencileri Osman İnci (19), Onur Cihan (20) ve Furkan Hatipoğlu (20) ile onları görüntüleyen İbrahim Enes Yalçın'ı (21) evlerinde ziyaret etti. Başkan Aydın, ziyarette gençlere tost makinesi, su ısıtıcısı ve televizyon hediye edip, eğitimlerinde başarılar diledi.
​Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade eden Aydın, "Öğrencilik meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Öğrencinin zengini, fakiri olmaz, hepsi garibandır. Emin olun, ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum sizi görünce. Öğrenciliğimde 2 evde kaldım, emin olun burayla kıyaslanamaz, baraka gibiydi. Ne olursa olsun, öğrenci her zaman, her türlü desteğe, katkıya ihtiyaç duyar. Biz Sivas halkı olarak öğrenci dendiği zaman her aile elinden gelen ne varsa destek olur. Bu anlamda Sivas huzurlu bir şehir. Güzel bir şehir, biz sizlerin gerçekten memleketiniz için, aileniz için en iyi şekilde yetişmenizi, donanımlı birer bireyler olarak yetişmenizi arzu ederiz. Bu konuda her zaman sizlerle beraberiz, ne ihtiyacınız olursa imkanımız ölçüsünde yardımcı oluruz. Sizin her biriniz, benim kendi evladımsınız. Sizin bir ağabeyiniz, amcanız olarak sorunlarınız, sıkıntılarınız olursa sizinle beraberiz. Bu işi bilerek mi yaptınız, bilmeden mi yaptınız bilmiyorum, ama o gün öyle yorgana sarılıp gitmeniz çok ilgi çekti" dedi.
Yorgana sarılarak dolaşan öğrencilerden Furkan Hatipoğlu, evini taşırken üşüdüklerini ve eğlence amaçlı böyle bir şey yaptıklarını ifade ederek, "Evimi taşıdık, arkadaşlar geldi, sağ olsunlar. Malzemeleri taşımak için araç kiralayamadık. Çarşıdan gidelim dedik, arkadaş da fikir sundu yaptık. Milletin tepkisini merak etmek için sosyal medyaya fotoğraflarımızı gönderdik, sonra yayıldı. Vatandaşlar yolda bizimle fotoğraf çektirdi. Üşümeyi biraz abarttık. Taşımak kolay olsun diye yaptık biraz da. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik" diye konuştu.
Osman İnci (19) ise Sivas'ın çok soğuk bir şehir olduğunu ve soğuğu yansıtmak için bunu yaptıklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Belediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret ettiBelediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret ettiBelediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret ettiBelediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret etti

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