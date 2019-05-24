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Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan 'Haydi Bismillah' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan 'Haydi Bismillah' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç'un sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy Mahallesi meydanında meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı olan MHP'li İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', ''Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralana Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. MAHALLEDE ÖNLEM ALDI Olayın yaşandığı mahallede önlem alan güvenlik güçlerinin bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. MHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ Gözaltına alınan Abdullah Koç, Başköy Belde Belediye Başkanlığı'nın ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Yaklaşık 2 yıl önce partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden Koç, geçen yıl kasım aylarında ise İYİ Parti'ye geçti. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden aday olan Koç, oyların yüzde 40.40'ın almıştı. BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK İnşaat Mühendisi ve 2 çocuk babası olan İhsan Öztoklu'nun cenazesi bugün Doğanhisar Meydanı'nda cuma namazının ardından defnedilecek.

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