Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (2)

ÖLDÜRÜLEN BELEDİYE BAŞKANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya'da seçimden sonra mahalle halkına, teşekkür etmek için asılan afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada Abdurrahman K. tarafından bıçaklanarak öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesi, Ilgın Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Doğanhisar Belediyesi Kültür Merkezi önüne getirildi. Cenazenin gelişi sırasında belediye çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Burada düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Partili Milletvekilleri Orhan Erdem ve Hacı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile ilçe halkı katıldı. 2009-2014 yılları arasında CHP'den Doğanhisar Belediye Başkanlığı yapan baba Mehmet Öztoklu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp, "Doğanhisar sevdasıyla yandın tutuştun. Bizde yandık, Allah gani gani rahmet eylesin'' diyerek, gözyaşı döktü. Acılı eş Hanife Öztoklu da ''İhsan bu gerçek olamaz. Yavrularımız var, bu gerçek olamaz. Sen bizi çok seviyorsun, nasıl bırakırsın? Ben seni nasıl kara toprağa bırakırım?'' şeklinde feryatlar etti.

Baba Mehmet Öztoklu'ya başsağlığı dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini, törenden sonra Cumhurbaşkanı'nın telefonla taziyede bulunacağını belirtti. Kılınan cenaze namazın ardından Öztoklu, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan saldırgan Abdurrahman K. ile olaya karıştığı önü sürülen bir önceki belediye başkanı Abdullah K. ve kardeşi Osman K.'nın sorgularının sürdüğü belirtildi.