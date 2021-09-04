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  4. Belediye başkanı tören alanını görünce şoke oldu! "Bir eksiğimiz var"

Belediye başkanı tören alanını görünce şoke oldu! "Bir eksiğimiz var"

04.09.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına gelen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, esnafı göremeyince töreni başka tarihe erteledi.

Datça Belediyesi, bir süre önce heykeltıraş Elbruz Denge'ye 'Sanayi Ağacı' heykeli yaptırdı. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.

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ESNAFIN TÖRENDEN HABERSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaştı. Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.

AÇILIŞ BİR HAFTA SONRAYA ERTELENDİ

Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi.

Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça
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