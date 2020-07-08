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  4. Belediye Başkanı Türkmen duyurdu! Üsküdar sahilinde çekirdek yasağı

Belediye Başkanı Türkmen duyurdu! Üsküdar sahilinde çekirdek yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Park, bahçe ve sahillerde çekirdek kabuklarının yere atılması, Üsküdar'da yasak getirdi. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar sahil hattı boyunca çekirdek yemenin yasak olduğunu duyurdu

Belediye Başkanı Türkmen duyurdu! Üsküdar sahilinde çekirdek yasağı

İstanbul'un Boğaz kıyısındaki ilçelerinden, Kız Kulesi ile anılan Üsküdar sahil hattına çekirdek yasağı getirildi. Yasak, Başkan Hilmi Türkmen tarafından duyuruldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yasağa ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak."

uskudar


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