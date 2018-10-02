Belediye başkanı tutuklandı! Gerekçesi bir ilk

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçlanan Lucano, maliye polisi tarafından tutuklanarak ev hapsine kondu.
Tutuklama, Locri Cumhuriyet Savcılığının isteği üzerine hazırlık soruşturması hakiminin tedbiren aldığı kararla yapıldı.
İtalya'da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarını sağlayan belediye olarak dikkati çeken Riace, aşırı sağ görüşlü mevcut hükümetin göçmen karşıtı politikalarının tersine aldığı kararlarla, sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından "örnek belediye" olarak gösteriliyor.
Öte yandan göçmen karşıtı tutumuyla bilinen ve konuya ilişkin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Hay aksi, şimdi (hükümete yönelik sert eleştirileriyle bilinen yazar Roberto) Saviano ve İtalya’yı göçmenlerle doldurmak isteyen tüm 'iyi' insanlar ne diyecek kim bilir." şeklinde ifadeler kullandı.
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