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Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Dünya Temizlik Günü’nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Dünya Temizlik Günü’nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Karalar, “Bu tarz etkinlikler farkındalık oluşturmak için çok önemli. Herkes kendi evinin önünü temizlemeli” dedi.
Estonya’da Lets Do It’in başlattığı Dünya Temizlik Günü, Türkiye’de Let’s Do It Türkiye öncülüğünde, Sivil Yaşam Derneği ve Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) koordinatörlüğünde yürütülüyor. Adana’da ise ‘Doğa olmazsa spor olmaz’ sloganıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Optimum AVM işbirliğiyle, Siyamder ile JCI’ın koordinasyonunda, Adnan Menderes Bulvarı’nı yüzlerce vatandaş ile temizlendi.
Saat 10.00’da toplanan gurup önce eldiven giydi, ardından siyah çöp poşetlerini aldı ve 5’erli olarak bulvar üzerinde temizliğe başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, temizlik yapan grupların yanına gelerek teşekkür etti.

“Adana’yı temiz bir görünüme kavuşturamıyoruz”
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karalar, “Ben arkadaşlara bu duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Temizlik çok önemli. Ne yazık ki Adana’mızın eski bir kent olması, yabancı uyruklu vatandaşların olması, kaldırım işgalleri ne yaparsak yapalım Adana’yı temiz bir görünüme kavuşturamıyoruz. Bu tarz etkinlikler farkındalık oluşturmak için çok önemli. Herkes kendi evinin önünü temizlemeli. Ben yurttaşlarımızdan istirham ediyorum. Onlar bize yardımcı olmazsa biz Adana’yı temiz tutamayız. Herkes bize katkı sunmalı ki Adana bu görünümden kurtulsun. Temiz bir Adana’ya sahip olalım. Çekirdeği yiyorlar bu güzel manzara önünde yere atıyorlar. Poşete atsalar daha güzel olacak. Adana’mızı temiz tutalım” ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından Karalar da eldiven giyip vatandaşlar ile birlikte çöp topladı.

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı

Belediye başkanı vatandaşlarla birlikte çöp topladı
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