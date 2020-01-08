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  4. Belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı durduramadı

Belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı durduramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

TÜRK sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'i bindiği atın kaçırdığı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi Erzurum'da gerçek oldu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'i bindiği atın kaçırdığı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi Erzurum'da gerçek oldu. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Dadaşköy Mahallesi'ne düzenlenen bir etkinliğe katılan merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince kalabalıktan uzağa gitti. Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu. Korku dolu anlar yaşadıkları kızaktan gülerek inen Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına gelerek, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş" diyerek espri yaptı.
Merkez Yakutiye ilçesinin Dadaşköy Mahalle Muhtarı İslam Yıldırım'ın davet ettiği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı ciritçiler tarafından karşılandı. Vali Okay Memiş ve beraberindekiler Yakutiye Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan sosyal tesisler ile muhtar Yıldırım'a ait olan besi çiftliğini gezdi. Hayvancılığa çok önem verdiklerini söyleyen Vali Memiş, "Bakanlık haricinde valilik olarak 5 bin çiftçiye yem stoku sağladık. Bakanlık ve bizlerin çiftçilere çok ciddi destekleri var. Çünkü kış şartlarında hayvanlar dışarı çıkamıyor bu yüzden yem dağıtıyoruz. Çiftçinin en büyük sıkıntısı yem maliyeti. Bizim yaptığımız bu uygulamada maliyeti ciddi oranda düşürmüş oluyor. Bu desteğimiz 2020 yılında da devam edecek. Büyükbaş hayvan sayısı bir yıl içinde 730 binde 890 bine ulaştı. İnşallah 2020 yılında bir milyon hedefine rahatça ulaşacağız" diye konuştu.
ATI DURDURAMADILAR
Gezi ve incelemenin ardından mahallenin atlı cirit spor kulübü karlı zeminde protokolle bir gösteri maçı yaptı. Vali ve beraberindekiler cirit alanına atlı kızaklara gitti. Ancak, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince bulundukları kalabalıktan uzağa gittiler. Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu. Korku dolu anlar yaşadıkları kızaktan gülerek inen Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına geldi. Vali Memiş, "Başkanım o nasıl gittiniz öyle" dediği Uçar, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş" diyerek espri yaptı.

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