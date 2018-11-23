Belediye başkanı yaralı köpek için makam aracını tahsis etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, güvenlik kameralarından gördüğü yaralı sokak köpeğine, tedaviye götürülmesi için makam aracını tahsis etti. Yaralı köpek, belediye başkanının şoförü ve koruması tarafından makam aracıyla Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Gazi Caddesi belediye binasının yanında plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada makamında bulunan ve sokak köpeğinin yaralandığını belediyenin güvenlik kamerasından gören Belediye Başkanı Zeki Gül, yaralı köpeğin yanına geldi. Gül, acı çeken yaralı köpeğin tedavisi için belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bahabey Çamlığı içerisindeki Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne götürülmesi için makam şoförüne talimat verdi. Kaza nedeniyle vücudunda kesikler oluşan yaralı köpek, Gül'ün şoförü ve koruması tarafından makam aracıyla Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Hayvan Barınağı yetkilileri, kaza nedeniyle köpeğin, vücudunda kırıklar oluştuğunu belirledi. Yaralı köpek tedavi altına alındı.

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