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Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:34 | Son Güncelleme

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesim Siyamoğlu yaşlandırılmış fotoğraflarına esprili bir dille göndermede bulunarak, “Bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil.

Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesim Siyamoğlu yaşlandırılmış fotoğraflarına esprili bir dille göndermede bulunarak, “Bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil. Lütfen artık beni yaşlandırıp yaşlandırıp fotoğraf göndermeyin” dedi.
Sosyal Medya son birkaç gündür kullanıcıların paylaştığı yaşlandırılmış fotoğraflarla dolup taştı. Mobil cihazlar için geliştirilen bir uygulama ile ortaya çıkan yaşlandırma fotoğrafları birçok kesimi etkisi altına aldı. Bu uygulama ile fotoğrafları yaşlandırılan belediye başkanı da isyan etti. Kendisine gelen sıkça yaşlandırma fotoğrafları üzerine bir açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaşlandırılmış fotoğraflarının üstüne esprili bir dille, “Arkadaşlar tamam bağımsız aday olmak çok yorucu, ağır çalışma isteyen bir şey ama bu kadar da değil. Lütfen artık beni yaşlandırıp yaşlandırıp fotoğraf göndermeyin” diye paylaşımda bulundu.

Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti

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