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Belediye Başkanı Zorluoğlu gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç isteğini kırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden maç teklifini geri çevirmedi.Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Mahmut Çavuş, sosyal medya hesabından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu etiketleyerek, “Başkanım Akçaabat gençliği olarak halı sahada sizlere meydan okuyor, formalarınızla birlikte takımınızı maç yapmaya davet ediyoruz.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerin sosyal medya üzerinden maç teklifini geri çevirmedi.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Mahmut Çavuş, sosyal medya hesabından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu etiketleyerek, “Başkanım Akçaabat gençliği olarak halı sahada sizlere meydan okuyor, formalarınızla birlikte takımınızı maç yapmaya davet ediyoruz. Hayde başkanım Keşanlı formasına bizimle maç oynamaya var mısın?” teklifi yaptı.
Sosyal medya hesabında bu teklifi gören Başkan Zorluoğlu, “Bu teklifi memnuniyetle kabul ediyorum. Goller de formalar da benden. Hayde uşaklar” ifadeleriyle maç teklifini geri çevirmedi.
Akçaabatlı gençlerle buluşarak, Trabzonspor’un yeni sezon keşan formasını giyen Başkan Gümrükçüoğlu, yeşil sahada sergilediği hünerlerle alkış aldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in de katıldığı halısaha maçı 3-3 berabere bitti.
Maçta gençlere forma hediye eden Zorluoğlu, “Sosyal medyadan gençler bize ulaştı. Bir maç teklifi oldu. Bizlerde de futbol sevdası var. Bu teklifi geri çeviremedik. Hem forma hem gol sözü verdik. Forma sözünü yerine getirdik. Bence iyi maç oldu. Rakip dişli çıktı. Ben gol atamadım ama iyi paslar verdim. Her zaman olduğu gibi takımı yönettim” ifadelerini kullandı.

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